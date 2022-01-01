Thư Mục Công Ty
DraftKings
DraftKings Mức lương

Khoảng lương DraftKings từ $86,028 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà tuyển dụng ở mức thấp nhất đến $302,625 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của DraftKings. Cập nhật lần cuối: 8/18/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
L10 $155K
L9 $207K
L8 $253K
L7 $267K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư độ tin cậy trang web

Quản lý kỹ thuật phần mềm
L7 $249K
L6 $303K
Quản lý sản phẩm
L8 $205K
L7 $193K

Nhà phân tích kinh doanh
Median $112K
Nhà khoa học dữ liệu
Median $175K
Nhà phân tích dữ liệu
Median $90K
Nhà thiết kế sản phẩm
Median $148K
Quản lý khoa học dữ liệu
$265K
Nhà phân tích tài chính
$159K
Marketing
$124K
Quản lý chương trình
$92.5K
Nhà tuyển dụng
$86K
Lịch trình trao quyền

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại DraftKings, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di DraftKings ialah Quản lý kỹ thuật phần mềm at the L6 level dengan pampasan total tahunan sebanyak $302,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di DraftKings ialah $175,000.

