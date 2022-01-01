Thư Mục Công Ty
Grubhub Mức lương

Khoảng lương Grubhub từ $19,632 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $320,000 cho Quản lý kỹ thuật phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Grubhub. Cập nhật lần cuối: 8/19/2025

$160K

Được trả tiền, không bị lợi dụng

Kỹ sư phần mềm
Software Engineer 1 $140K
Software Engineer 2 $170K
Senior Software Engineer $217K
Staff Software Engineer $272K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Kỹ sư độ tin cậy trang web

Quản lý sản phẩm
Product Manager II $165K
Senior Product Manager $196K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
Median $320K

Nhà khoa học dữ liệu
Median $150K
Nhà phân tích kinh doanh
Median $95K
Nhà phân tích dữ liệu
Median $140K
Quản lý khoa học dữ liệu
Median $185K
Kế toán
$126K
Vận hành kinh doanh
$296K
Quản lý vận hành kinh doanh
$125K
Nhà phân tích tài chính
$87.6K
Nhân sự
$74.6K
Marketing
$51K
Vận hành marketing
$103K
Quản lý đối tác
$115K
Nhà thiết kế sản phẩm
$19.6K
Quản lý chương trình
$160K
Nhà tuyển dụng
$101K
Bán hàng
$128K
Kiến trúc sư giải pháp
$85.6K

Kiến trúc sư dữ liệu

Quản lý chương trình kỹ thuật
$101K
Nhà nghiên cứu trải nghiệm người dùng
$98K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Lịch trình trao quyền

40%

NĂM 1

30%

NĂM 2

15%

NĂM 3

15%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Grubhub, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 40% được trao quyền trong 1st-NĂM (40.00% hàng năm)

  • 30% được trao quyền trong 2nd-NĂM (7.50% hàng quý)

  • 15% được trao quyền trong 3rd-NĂM (3.75% hàng quý)

  • 15% được trao quyền trong 4th-NĂM (3.75% hàng quý)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại cổ phiếu
RSU

Tại Grubhub, RSUs tuân theo lịch trình trao quyền 4 năm:

  • 25% được trao quyền trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được trao quyền trong 2nd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 3rd-NĂM (6.25% hàng quý)

  • 25% được trao quyền trong 4th-NĂM (6.25% hàng quý)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Grubhub là Quản lý kỹ thuật phần mềm với tổng thu nhập hàng năm là $320,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu tiềm năng và tiền thưởng nào.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Grubhub là $127,379.

Các tài nguyên khác