Danh bạ công ty
ConocoPhillips
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

ConocoPhillips Mức lương

Mức lương tại ConocoPhillips dao động từ $80,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $402,000 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ConocoPhillips. Cập nhật lần cuối: 10/15/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Information Technologist (IT)
Median $109K
Kỹ Sư Phần Mềm
Median $80K
Kế Toán
$109K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

59 25
59 25
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$88.8K
Phát Triển Kinh Doanh
$402K
Kỹ Sư Hóa Học
$121K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$287K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$174K
Kỹ Sư Địa Chất
$275K
Kỹ Sư Cơ Khí
$279K
Quản Lý Sản Phẩm
$127K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
$212K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại ConocoPhillips là Phát Triển Kinh Doanh at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $402,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại ConocoPhillips là $150,499.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho ConocoPhillips

Công ty liên quan

  • General Motors
  • DISH Network
  • Ameren
  • Aaron's
  • Southern
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác