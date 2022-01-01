ConocoPhillips Mức lương

Mức lương tại ConocoPhillips dao động từ $80,000 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức thấp đến $402,000 cho vị trí Phát Triển Kinh Doanh ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của ConocoPhillips . Cập nhật lần cuối: 10/15/2025