General Motors Mức lương

Mức lương tại General Motors dao động từ $44,446 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý ở mức thấp đến $277,400 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của General Motors. Cập nhật lần cuối: 9/13/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L5 $102K
L6 $123K
L7 $176K
L8 $257K

Kỹ sư phần mềm di động

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư hệ thống

Nhà khoa học nghiên cứu

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L5 $95.9K
L6 $124K
L7 $143K
L8 $203K
Kỹ Sư Phần Cứng
L5 $93.2K
L6 $107K
L7 $140K

Kỹ sư phần cứng nhúng

Kỹ Sư Cơ Khí
L5 $89.7K
L6 $114K
L7 $135K
L8 $97.5K

Kỹ sư sản xuất

Kỹ sư CAE

Quản Lý Sản Phẩm
L6 $109K
L7 $154K
L8 $190K
L9 $224K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
L5 $101K
L6 $111K
L7 $140K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
L6 $152K
L7 $162K
L8 $197K

Kiến trúc sư dữ liệu

Kiến trúc sư đám mây

Kiến Trúc Sư Bảo Mật Đám Mây

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
L5 $107K
L6 $104K
L7 $130K
L8 $151K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
L5 $97K
L6 $100K
L7 $131K
L8 $135K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L7 $200K
L8 $245K
L9 $277K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
L6 $172K
L7 $132K
L8 $237K
Quản Lý Dự Án
L6 $114K
L7 $143K
Quản Lý Chương Trình
L6 $128K
L7 $160K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
L5 $98.9K
L6 $110K
Kỹ Sư Điều Khiển
L5 $94K
L6 $115K
Marketing
Median $120K
Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $200K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $148K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
Median $123K
Kế Toán
Median $100K

Kế toán kỹ thuật

Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
Median $100K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $200K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
Median $135K
Nhân Sự
Median $102K
Bán Hàng
Median $100K
Trợ Lý Hành Chính
$60.5K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$225K
Phát Triển Doanh Nghiệp
$86.2K
Dịch Vụ Khách Hàng
$135K
Kỹ Sư Điện
$137K
Pháp Lý
$116K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$44.4K
Vận Hành Marketing
$89.6K
Kỹ Sư Vật Liệu
$213K
Kỹ Sư Quang Học
$198K
Nghiên Cứu Viên UX
$149K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại General Motors, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

General Motors年度總薪酬中位數為$130,446。

