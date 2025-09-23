Thu nhập Kỹ Sư Phần Mềm in United States tại Citadel dao động từ $405K mỗi year cho L1 đến $608K mỗi year cho L5. Gói thu nhập trung vị year in United States có tổng giá trị $525K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của Citadel. Cập nhật lần cuối: 9/23/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần
Thưởng
L1
$405K
$307K
$6.6K
$91K
L2
$427K
$275K
$0
$152K
L3
$542K
$286K
$12K
$244K
L4
$469K
$241K
$0
$228K
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
|Không tìm thấy thông tin lương
