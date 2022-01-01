Danh bạ công ty
Ramp Mức lương

Mức lương tại Ramp dao động từ $76,380 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Dịch Vụ Khách Hàng ở mức thấp đến $595,400 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Ramp. Cập nhật lần cuối: 10/25/2025

Ramp logo
+$45K
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Kỹ Sư Phần Mềm
New Grad Software Engineer $186K
Software Engineer $299K
Senior Software Engineer $409K
Staff Software Engineer $595K

Kỹ sư phần mềm frontend

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $189K

Nhà thiết kế trải nghiệm người dùng

Nhà thiết kế web

Nhân Viên Tuyển Dụng
Median $135K

Quản Lý Sản Phẩm
Median $275K
Marketing
Median $200K

Quản lý marketing sản phẩm

Vận Hành Kinh Doanh
$149K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$261K
Dịch Vụ Khách Hàng
$76.4K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
$161K
Nhân Sự
$333K
Bán Hàng
$258K
Cybersecurity Analyst
$291K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
$269K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Tại Ramp, Cấp phát cổ phiếu/cổ phần tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Ramp là Kỹ Sư Phần Mềm at the Staff Software Engineer level với tổng thu nhập hàng năm là $595,400. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Ramp là $259,416.

