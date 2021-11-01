Thư Mục Công Ty
Certify Mức lương

Khoảng lương Certify từ $51,618 trong tổng thu nhập hàng năm cho Vận hành dịch vụ khách hàng ở mức thấp nhất đến $252,461 cho Bán hàng ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Certify. Cập nhật lần cuối: 8/17/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $97.7K
Quản lý sản phẩm
Median $170K
Nhà phân tích kinh doanh
$121K

Dịch vụ khách hàng
$51.7K
Vận hành dịch vụ khách hàng
$51.6K
Nhà khoa học dữ liệu
$159K
Vận hành marketing
$99.5K
Nhà thiết kế sản phẩm
$106K
Bán hàng
$252K
Quản lý kỹ thuật phần mềm
$226K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


Câu hỏi thường gặp

