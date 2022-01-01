Intel Mức lương

Mức lương tại Intel dao động từ $36,403 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $818,056 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Intel . Cập nhật lần cuối: 10/21/2025