Intel Mức lương

Mức lương tại Intel dao động từ $36,403 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $818,056 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Intel. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025
Kỹ sư học máy
Kỹ sư phần mềm backend
Kỹ sư phần mềm full-stack
Kỹ sư mạng
Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)
Kỹ sư dữ liệu
Kỹ sư phần mềm sản xuất
Kỹ sư phần mềm bảo mật
Kỹ sư DevOps
Kỹ sư độ tin cậy hệ thống
Kỹ sư mật mã
Kỹ sư hệ thống
Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử
Nhà khoa học nghiên cứu
Chuyên viên nghiên cứu AI
Kỹ sư AI
Embedded Systems Software Engineer
33.3%
NĂM 1
33.3%
NĂM 2
33.3%
NĂM 3
Tại Intel, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:
33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)
33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)
25%
NĂM 1
25%
NĂM 2
25%
NĂM 3
25%
NĂM 4
Tại Intel, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:
25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)
25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)
