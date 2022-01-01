Danh bạ công ty
Intel
Làm việc tại đây? Xác nhận công ty của bạn

Intel Mức lương

Mức lương tại Intel dao động từ $36,403 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $818,056 cho vị trí Kỹ Sư Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Intel. Cập nhật lần cuối: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Kỹ Sư Phần Mềm
Grade 3 $137K
Grade 5 $135K
Grade 6 $176K
Grade 7 $205K
Grade 8 $264K
Grade 9 $337K
Grade 10 $389K
Grade 11 $575K
Fellow $818K

Kỹ sư học máy

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư mạng

Kỹ sư phần mềm đảm bảo chất lượng (QA)

Kỹ sư dữ liệu

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Kỹ sư phần mềm bảo mật

Kỹ sư DevOps

Kỹ sư độ tin cậy hệ thống

Kỹ sư mật mã

Kỹ sư hệ thống

Kỹ sư phần mềm trò chơi điện tử

Nhà khoa học nghiên cứu

Chuyên viên nghiên cứu AI

Kỹ sư AI

Embedded Systems Software Engineer

Kỹ Sư Phần Cứng
Grade 5 $139K
Grade 6 $159K
Grade 7 $186K
Grade 8 $227K
Grade 9 $287K
Grade 10 $374K
Grade 11 $499K

Analog Engineer

ASIC Engineer

SoC Engineer

FPGA Engineer

Embedded Hardware Engineer

VLSI CAD Engineer

Quản Lý Sản Phẩm
Grade 6 $120K
Grade 7 $177K
Grade 8 $187K
Grade 9 $303K
Grade 10 $384K
Grade 11 $597K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Grade 5 $122K
Grade 6 $158K
Grade 7 $171K
Grade 8 $235K
Grade 9 $253K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Grade 5 $111K
Grade 6 $134K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $272K
Grade 10 $325K
Grade 11 $447K

Quản lý dự án kỹ thuật

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Grade 7 $209K
Grade 8 $253K
Grade 9 $323K
Grade 10 $421K
Grade 11 $571K
Kỹ Sư Cơ Khí
Grade 5 $111K
Grade 6 $138K
Grade 7 $172K
Grade 8 $203K
Grade 9 $255K

Manufacturing Engineer

Packaging Engineer

Thermal Engineer

Design Engineer

Test Engineer

Kiến Trúc Sư Giải Pháp
Grade 6 $191K
Grade 7 $179K
Grade 8 $215K
Grade 9 $283K
Grade 10 $372K

Data Architect

Cloud Architect

Cloud Security Architect

Marketing
Grade 5 $91K
Grade 6 $139K
Grade 7 $157K
Grade 8 $193K
Grade 9 $258K
Grade 10 $306K

Quản lý marketing sản phẩm

Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Grade 5 $129K
Grade 6 $149K
Grade 7 $177K
Grade 8 $207K
Grade 9 $271K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
Grade 5 $97K
Grade 6 $124K
Grade 7 $144K
Grade 8 $172K
Grade 9 $222K
Quản Lý Chương Trình
Grade 6 $137K
Grade 7 $163K
Grade 8 $193K
Grade 9 $237K
Grade 10 $305K
Kỹ Sư Hóa Học
Grade 5 $114K
Grade 7 $171K
Grade 8 $191K

Process Engineer

Facilities Engineer

Research Engineer

Kỹ Sư Điện
Grade 6 $156K
Grade 7 $197K
Grade 8 $234K
Grade 9 $261K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Grade 5 $103K
Grade 6 $116K
Grade 7 $147K
Grade 8 $182K
Nhân Sự
Grade 7 $159K
Grade 8 $180K
Grade 9 $217K
Grade 10 $302K
Process Engineer
Grade 5 $102K
Grade 7 $148K
Kỹ Sư Vật Liệu
Grade 7 $161K
Grade 8 $199K
Bán Hàng
Grade 6 $140K
Grade 8 $213K
Grade 10 $315K

Quản lý bán hàng thực địa

Quản lý tài khoản

Phát Triển Kinh Doanh
Grade 8 $198K
Grade 9 $269K
Information Technologist (IT)
Median $146K
Vận Hành Kinh Doanh
Median $151K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
Median $201K
Quản Lý Khoa Học Dữ Liệu
Median $262K
Kỹ Sư Quang Học
Median $239K
Quản Lý Thiết Kế Sản Phẩm
Median $290K
Quản Lý Dự Án
Median $57.8K
Kế Toán
Median $137K

Technical Accountant

Trợ Lý Hành Chính
Median $95.2K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
Median $235K
Kỹ Sư Bán Hàng
Median $201K
Pháp Lý
Median $300K
Tổng Thư Ký
$220K
Kỹ Sư Xây Dựng
$231K

Construction Engineer

Kỹ Sư Điều Khiển
$230K
Dịch Vụ Khách Hàng
$103K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$71.7K
Quản Lý Cơ Sở Vật Chất
$118K
Nhà Thiết Kế Thời Trang
$76.4K
Nhà Thiết Kế Công Nghiệp
$156K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$120K
Kỹ Sư MEP
$180K
Prompt Engineer
$469K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$36.4K
Cybersecurity Analyst
$73.2K
Biên Tập Viên Kỹ Thuật
$44.2K
Nghiên Cứu Viên UX
$37.7K
Nhà Đầu Tư Mạo Hiểm
$166K
Thiếu chức danh của bạn?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang thù lao hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang này.


Lịch Trình Phát Hành

33.3%

NĂM 1

33.3%

NĂM 2

33.3%

NĂM 3

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Intel, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 3 năm:

  • 33.3% được phát hành trong 1st-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 2nd-NĂM (33.30% hàng năm)

  • 33.3% được phát hành trong 3rd-NĂM (33.30% hàng năm)

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Intel, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (25.00% hàng năm)

Có câu hỏi? Hỏi cộng đồng.

Truy cập cộng đồng Levels.fyi để tương tác với nhân viên từ các công ty khác nhau, nhận lời khuyên nghề nghiệp và nhiều hơn nữa.

Truy cập ngay!

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Intel là Kỹ Sư Phần Mềm at the Fellow level với tổng thu nhập hàng năm là $818,056. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Intel là $188,939.

Việc làm nổi bật

    Không tìm thấy việc làm nổi bật cho Intel

Công ty liên quan

  • CDW
  • Western Digital
  • Xilinx
  • Marvell
  • OmniVision Technologies
  • Xem tất cả công ty ➜

Tài nguyên khác