Capital Rx Mức lương

Khoảng lương Capital Rx từ $122,640 trong tổng thu nhập hàng năm cho Nhà thiết kế sản phẩm ở mức thấp nhất đến $150,000 cho Kỹ sư phần mềm ở mức cao nhất. Levels.fyi thu thập mức lương ẩn danh và đã được xác minh từ nhân viên hiện tại và cựu nhân viên của Capital Rx. Cập nhật lần cuối: 8/13/2025

$160K

Kỹ sư phần mềm
Median $150K

Kỹ sư phần mềm toàn ngăn xếp

Nhà khoa học dữ liệu
$131K
Nhà thiết kế sản phẩm
$123K

Quản lý sản phẩm
$136K
Bán hàng
$146K
Bạn thiếu chức danh của mình?

Tìm kiếm tất cả mức lương trên trang bồi thường của chúng tôi hoặc thêm mức lương của bạn để giúp mở khóa trang.


