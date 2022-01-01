Danh bạ công ty
Brex
Brex Mức lương

Mức lương tại Brex dao động từ $27,078 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhân Viên Tuyển Dụng ở mức thấp đến $630,000 cho vị trí Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Brex. Cập nhật lần cuối: 8/28/2025

$160K

Được Trả Xứng Đáng, Không Bị Lừa Dối

Kỹ Sư Phần Mềm
L1 $246K
L2 $242K
L3 $286K
L4 $376K
L5 $584K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ sư phần mềm full-stack

Kỹ sư phần mềm sản xuất

Nhà Khoa Học Dữ Liệu
L4 $195K
L5 $395K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $440K

Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
L5 $613K
L6 $630K
Bán Hàng
Median $260K
Dịch Vụ Khách Hàng
Median $47.9K
Phát Triển Kinh Doanh
Median $200K
Marketing
Median $174K
Nhà Thiết Kế Sản Phẩm
Median $290K
Quản Lý Chương Trình Kỹ Thuật
Median $278K
Quản Lý Vận Hành Kinh Doanh
$181K
Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
$81.3K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$146K
Quản Lý Chương Trình
$245K
Nhân Viên Tuyển Dụng
$27.1K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$199K
Lịch Trình Phát Hành

25%

NĂM 1

25%

NĂM 2

25%

NĂM 3

25%

NĂM 4

Loại Cổ Phiếu
RSU

Tại Brex, RSUs tuân theo lịch trình phát hành 4 năm:

  • 25% được phát hành trong 1st-NĂM (25.00% hàng năm)

  • 25% được phát hành trong 2nd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 3rd-NĂM (2.08% hàng tháng)

  • 25% được phát hành trong 4th-NĂM (2.08% hàng tháng)

7 years post-termination exercise window after 2 years of employment.

Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Brex là Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm at the L6 level với tổng thu nhập hàng năm là $630,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Brex là $245,250.

