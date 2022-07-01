BlueVoyant Mức lương

Mức lương tại BlueVoyant dao động từ $81,258 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng ở mức thấp đến $286,560 cho vị trí Chuyên Gia Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của BlueVoyant . Cập nhật lần cuối: 11/18/2025