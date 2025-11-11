Thu nhập Kỹ sư phần mềm backend in Australia tại ANZ dao động từ A$109K mỗi year cho Junior Software Engineer đến A$187K mỗi year cho Senior Software Engineer. Gói thu nhập trung vị year in Australia có tổng giá trị A$135K. Xem chi tiết lương cơ bản, cổ phiếu và thưởng trong gói tổng thu nhập của ANZ. Cập nhật lần cuối: 11/11/2025
Tên cấp độ
Tổng cộng
Lương cơ bản
Cổ phần ()
Thưởng
Junior Software Engineer
A$109K
A$108K
A$0
A$864.6
Software Engineer
A$131K
A$128K
A$0
A$3.3K
Senior Software Engineer
A$187K
A$182K
A$0
A$4.7K
Lead Software Engineer
A$ --
A$ --
A$ --
A$ --
Công ty
Tên cấp bậc
Số năm kinh nghiệm
Tổng thu nhập
