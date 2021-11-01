Danh bạ công ty
Align Technology
Align Technology Mức lương

Mức lương tại Align Technology dao động từ $8,645 tổng thu nhập mỗi năm cho vị trí Nhà Thiết Kế Đồ Họa ở mức thấp đến $257,280 cho vị trí Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) ở mức cao. Levels.fyi thu thập thông tin lương ẩn danh và đã xác minh từ nhân viên hiện tại và cũ của Align Technology. Cập nhật lần cuối: 8/31/2025

$160K

Kỹ Sư Phần Mềm
L6 $147K
L7 $150K

Kỹ sư phần mềm backend

Kỹ Sư Cơ Khí
Median $155K
Quản Lý Kỹ Thuật Phần Mềm
Median $153K

Chuyên Viên Phân Tích Kinh Doanh
Median $120K
Quản Lý Sản Phẩm
Median $203K
Nhà Khoa Học Dữ Liệu
Median $143K
Kỹ Sư Y Sinh
$79.6K
Chuyên Viên Phân Tích Dữ Liệu
$184K
Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính
$231K
Nhà Thiết Kế Đồ Họa
$8.6K
Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT)
$257K
Pháp Lý
$124K
Chuyên Viên Tư Vấn Quản Lý
$142K
Marketing
$61.2K
Quản Lý Dự Án
$256K
Chuyên Viên Phân Tích An Ninh Mạng
$101K
Nghiên Cứu Viên UX
$126K
Câu hỏi thường gặp

Vị trí có mức lương cao nhất được báo cáo tại Align Technology là Chuyên Viên Công Nghệ Thông Tin (IT) at the Common Range Average level với tổng thu nhập hàng năm là $257,280. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Align Technology là $145,111.

