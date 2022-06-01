Каталог компаній
Zeta Global
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Zeta Global Зарплати

Зарплата Zeta Global варіюється від $6,636 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $392,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zeta Global. Останнє оновлення: 9/2/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $62.6K
Аналітик даних
$136K
Дата-сайентист
$55.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Маркетингові операції
$6.6K
Продукт-дизайнер
$115K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$392K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Zeta Global - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $392,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Zeta Global складає $88,740.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Zeta Global

Схожі компанії

  • Cognizant
  • Paycom
  • Rackspace
  • ADP
  • Seagate
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси