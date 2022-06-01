Zeta Global Зарплати

Зарплата Zeta Global варіюється від $6,636 загальної компенсації на рік для Маркетингові операції на нижньому рівні до $392,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Zeta Global . Останнє оновлення: 9/2/2025