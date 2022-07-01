Каталог компаній
Wisk
Wisk Зарплати

Зарплата Wisk варіюється від $100,500 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $232,155 для Інженер з апаратного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wisk. Останнє оновлення: 9/11/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $176K
Аерокосмічний інженер
$153K
Інженер з апаратного забезпечення
$232K

Управління персоналом
$133K
Інженер-механік
$216K
Продукт-дизайнер
$101K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Wisk - це Інженер з апаратного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $232,155. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wisk складає $164,130.

