Каталог компаній
Wabtec
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Wabtec Зарплати

Зарплата Wabtec варіюється від $45,531 загальної компенсації на рік для Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ) на нижньому рівні до $144,469 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Wabtec. Останнє оновлення: 11/13/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Інженер-програміст
Median $105K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер-механік
Median $90.2K
Фінансовий аналітик
Median $123K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

87 23
87 23
Технічний програм-менеджер
Median $113K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$45.5K
Продакт-дизайнер
$98.5K
Проєкт-менеджер
$142K
Архітектор рішень
$144K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Wabtec - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $144,469. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Wabtec складає $109,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Wabtec

Схожі компанії

  • Boeing
  • Ford Motor
  • GlobalFoundries
  • BNY Mellon
  • Boxed
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси