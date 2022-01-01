Upstart Зарплати

Зарплата Upstart варіюється від $142,572 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $448,833 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upstart . Останнє оновлення: 11/16/2025