Upstart Зарплати

Зарплата Upstart варіюється від $142,572 загальної компенсації на рік для Продакт-дизайнер на нижньому рівні до $448,833 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Upstart. Останнє оновлення: 11/16/2025

Інженер-програміст
L3 $145K
L4 $238K
L5 $324K
L6 $449K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Дейта-сайентист
L3 $190K
L4 $289K
L5 $320K
Менеджер інженерів-програмістів
Engineering Manager $343K
Senior Engineering Manager $365K

Продакт-менеджер
L5 $339K
L6 $438K
Менеджер з дейта-сайенс
Median $438K
Дейта-аналітик
Median $165K
Фінансовий аналітик
Median $200K
Рекрутер
Median $210K
Бізнес-аналітик
$189K
Кадрові ресурси
$279K
Продакт-дизайнер
$143K
Програм-менеджер
$194K
Аналітик кібербезпеки
$185K
Технічний програм-менеджер
$344K
Венчурний капіталіст
$279K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Upstart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Upstart - це Інженер-програміст at the L6 level з річною загальною компенсацією $448,833. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Upstart складає $279,353.

