Каталог компаній
Under Armour
Under Armour Зарплати

Зарплата Under Armour варіюється від $32,401 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $284,415 для Дизайнер моди на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Under Armour. Останнє оновлення: 9/21/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $128K
Продукт-менеджер
Median $96.8K
Менеджер з науки про дані
$240K

Дата-сайентист
Median $118K
Дизайнер моди
$284K
Управління персоналом
$172K
IT-спеціаліст
$165K
Маркетинг
$162K
Маркетингові операції
$86.2K
Інженер-механік
$123K
Рекрутер
$107K
Продажі
$32.4K
Аналітик з кібербезпеки
$163K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$190K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Under Armour - це Дизайнер моди at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $284,415. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Under Armour складає $144,903.

