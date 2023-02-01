Каталог компаній
Umba
Основні інсайти
    • Про компанію

    Umba Box finds gorgeous and fun handmade goods from artists in the US and around the world, then mails them to our subscribers every month. This partnership helps artists to earn a living wage.

    umba.com
    Веб-сайт
    2011
    Рік заснування
    90
    Кількість працівників
    $10M-$50M
    Орієнтовний дохід
    Головний офіс

    Інші ресурси