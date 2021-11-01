Довідник компаній
Toshiba
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Toshiba Зарплати

Діапазон зарплат Toshiba коливається від $30,845 у загальній компенсації на рік для Технічний менеджер програми на нижньому кінці до $208,035 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Toshiba. Останнє оновлення: 8/20/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Науковець даних
Median $119K
Розвиток бізнесу
$152K
Інженер з апаратного забезпечення
$43.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Інженер-механік
$115K
Менеджер програми
$136K
Менеджер проекту
$118K
Продажі
$208K
Інженер-програміст
$38K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$189K
Технічний менеджер програми
$30.8K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Toshiba, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $208,035. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Toshiba, становить $118,139.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Toshiba

Пов'язані компанії

  • ECI
  • Speridian Technologies
  • ConvergeOne
  • Avanade
  • Arcesium
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси