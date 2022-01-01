Каталог компаній
Thales
Thales Зарплати

Зарплата Thales варіюється від $20,100 загальної компенсацій на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $176,880 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні.

$160K

Інженер-програміст
LR6 $42.8K
LR7 $48.4K
LR8 $68.5K

Full-Stack програмний інженер

Інженер даних

Аналітик з кібербезпеки
Median $73K
Архітектор рішень
Median $84.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Дата-сайентист
Median $40.2K
Продажі
Median $161K
Адміністративний асистент
$48.8K
Аерокосмічний інженер
$76K
Інженер-хімік
$20.5K

Дослідний інженер

Інженер-електрик
$66.9K
Інженер з апаратного забезпечення
$23.5K
IT-спеціаліст
$20.1K
Юридичний відділ
$64.1K
Інженер-механік
$86.5K
Інженер-оптик
$41.9K
Продукт-дизайнер
$175K
Продукт-менеджер
$65K
Проєктний менеджер
$90.8K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$177K
Технічний програмний менеджер
$52.7K
Технічний письменник
$44K
UX-дослідник
$70.7K
Поширені запитання

Самая высокооплачиваемая позиция в Thales — Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $176,880. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Thales составляет $65,001.

Інші ресурси