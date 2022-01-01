Thales Зарплати

Зарплата Thales варіюється від $20,100 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $176,880 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Thales . Останнє оновлення: 9/1/2025