Teachers Pay Teachers Зарплати

Зарплата Teachers Pay Teachers варіюється від $180,000 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $220,000 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Teachers Pay Teachers. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $200K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-дизайнер
Median $180K
Продукт-менеджер
Median $220K

Рекрутер
$191K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$210K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Teachers Pay Teachers - це Продукт-менеджер з річною загальною компенсацією $220,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Teachers Pay Teachers складає $200,000.

