TDS Зарплати

Зарплата TDS варіюється від $44,765 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $140,700 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників TDS. Останнє оновлення: 9/20/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $73K

Full-Stack програмний інженер

Бухгалтер
$70.2K
Обслуговування клієнтів
$44.8K

Дата-сайентист
$51.2K
Продажі
$141K
Венчурний капіталіст
$56.7K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в TDS - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $140,700. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в TDS складає $63,444.

