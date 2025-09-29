Каталог компаній
Swiggy
Swiggy Проєктний менеджер Зарплати

Середня загальна компенсація Проєктний менеджер in India у Swiggy варіюється від ₹3.56M до ₹4.98M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiggy. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня загальна компенсація

₹3.85M - ₹4.48M
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
₹3.56M₹3.85M₹4.48M₹4.98M
Поширений діапазон
Можливий діапазон

₹13.94M

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
Options

Поширені запитання

