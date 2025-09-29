Каталог компаній
Swiftly
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

Swiftly Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Swiftly становить $210K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Swiftly. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Swiftly
Software Engineering Manager
San Francisco, CA
Загалом за рік
$210K
Рівень
-
Базова зарплата
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
13 Роки
Які кар'єрні рівні в Swiftly?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Swiftly Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в Swiftly in United States складає річну загальну компенсацію $360,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Swiftly для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States складає $210,000.

Інші ресурси