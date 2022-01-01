Довідник компаній
Standard Cognition
Standard Cognition Зарплати

Діапазон зарплат Standard Cognition коливається від $130,650 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $316,575 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Standard Cognition. Останнє оновлення: 8/19/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $190K
Науковець даних
$131K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$317K

Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
Options

У Standard Cognition Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Часті запитання

Самая высокооплачиваемая должность, о которой сообщалось в Standard Cognition, — это Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $316,575. Это включает базовую зарплату, а также любые потенциальные компенсации акциями и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация, о которой сообщалось в Standard Cognition, составляет $190,000.

