Standard Cognition Зарплати

Діапазон зарплат Standard Cognition коливається від $130,650 у загальній компенсації на рік для Науковець даних на нижньому кінці до $316,575 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Standard Cognition . Останнє оновлення: 8/19/2025