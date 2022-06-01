Каталог компаній
SRC Зарплати

Зарплата SRC варіюється від $55,275 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $201,000 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників SRC. Останнє оновлення: 11/30/2025

+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Інженер-програміст
Median $131K

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Бізнес-аналітик
$55.3K
Інженер-електрик
$113K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Апаратний інженер
$81.1K
Продакт-менеджер
$80.4K
Менеджер інженерів-програмістів
$201K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в SRC - це Менеджер інженерів-програмістів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в SRC складає $97,163.

Інші ресурси

