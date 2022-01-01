Squarespace Зарплати

Зарплата Squarespace варіюється від $59,900 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $478,333 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Squarespace . Останнє оновлення: 11/30/2025