Squarespace Зарплати

Зарплата Squarespace варіюється від $59,900 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $478,333 для Менеджер інженерів-програмістів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Squarespace. Останнє оновлення: 11/30/2025

Інженер-програміст
L1 $133K
L2 $164K
L3 $195K
L4 $240K
L5 $277K
L6 $328K

Frontend-інженер програмного забезпечення

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Менеджер інженерів-програмістів
L5 $267K
L6 $329K
L7 $478K
Продакт-менеджер
L3 $216K
L4 $197K
L5 $298K

Продакт-дизайнер
L3 $158K
L4 $198K
L6 $332K
Дейта-сайентист
L3 $155K
L4 $200K
Дейта-аналітик
Median $135K
Фінансовий аналітик
Median $190K
Маркетинг
Median $164K
Рекрутер
Median $150K
ЮІкс-дослідник
Median $151K
Адміністративний помічник
$79.6K
Менеджер бізнес-операцій
$274K
Бізнес-аналітик
$118K
Обслуговування клієнтів
Median $59.9K
Менеджер з дейта-сайенс
$224K
Кадрові ресурси
$141K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$191K
Технічний програм-менеджер
Median $202K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

15%

РІК 1

25%

РІК 2

30%

РІК 3

30%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Squarespace RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 15% передається у 1st-РІК (15.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (30.00% щорічно)

  • 30% передається у 4th-РІК (30.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Squarespace RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Squarespace - це Менеджер інженерів-програмістів at the L7 level з річною загальною компенсацією $478,333. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Squarespace складає $195,822.

