Sportradar Зарплати

Зарплата Sportradar варіюється від $84,253 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $136,518 для Дата-сайентист на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Sportradar . Останнє оновлення: 9/20/2025