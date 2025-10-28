Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у Sleep Number становить $170K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Sleep Number. Останнє оновлення: 10/28/2025
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
33%
РІК 1
33%
РІК 2
33%
РІК 3
У Sleep Number RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33% передається у 1st-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 2nd-РІК (33.00% щорічно)
33% передається у 3rd-РІК (33.00% щорічно)