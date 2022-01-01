Каталог компаній
Riverbed Technology
Riverbed Technology Зарплати

Зарплата Riverbed Technology варіюється від $41,644 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $203,975 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Riverbed Technology. Останнє оновлення: 9/18/2025

$160K

IT-спеціаліст
Median $96K
Продукт-менеджер
Median $135K
Інженер-програміст
$41.6K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$204K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Riverbed Technology - це Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $203,975. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Riverbed Technology складає $115,500.

