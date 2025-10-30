Каталог компаній
Remitly
Remitly Продакт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-дизайнер in United States у Remitly становить $172K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Remitly
Product Designer
Seattle, WA
Загалом за рік
$172K
Рівень
L1
Базова зарплата
$112K
Stock (/yr)
$60K
Бонус
$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Remitly?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Включені посади

UX-дизайнер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-дизайнер в Remitly in United States складає річну загальну компенсацію $260,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Remitly для позиції Продакт-дизайнер in United States складає $157,500.

