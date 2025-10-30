Компенсація Дейта-сайентист in United Kingdom у Remitly варіюється від £116K за year для L1 до £189K за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
£116K
£90.7K
£23.2K
£1.7K
L2
£ --
£ --
£ --
£ --
L3
£189K
£115K
£73.7K
£0
L4
£ --
£ --
£ --
£ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)