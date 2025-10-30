Remitly Дейта-сайентист Зарплати

Компенсація Дейта-сайентист in United Kingdom у Remitly варіюється від £116K за year для L1 до £189K за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Remitly. Останнє оновлення: 10/30/2025

Середня загальна компенсація £97.7K - £116K United Kingdom Поширений діапазон Можливий діапазон £90.2K £97.7K £116K £123K Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L1 Data Scientist I £116K £90.7K £23.2K £1.7K L2 Data Scientist II £ -- £ -- £ -- £ -- L3 Senior Data Scientist £189K £115K £73.7K £0 L4 Staff Data Scientist £ -- £ -- £ -- £ -- Переглянути 1 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Remitly RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Remitly ?

