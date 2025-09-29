Каталог компаній
Procter & Gamble
Procter & Gamble Менеджер бізнес-операцій Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер бізнес-операцій у Procter & Gamble становить $106K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Procter & Gamble. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Procter & Gamble
Business Operations Manager
hidden
Загалом за рік
$106K
Рівень
B1
Базова зарплата
$92K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$14.1K
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
1 Рік
Які кар'єрні рівні в Procter & Gamble?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Procter & Gamble складає річну загальну компенсацію $160,107. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Procter & Gamble для позиції Менеджер бізнес-операцій складає $103,500.

