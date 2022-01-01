PNC Зарплати

Каталог компаній
Зарплата PNC варіюється від $47,760 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $218,900 для Юридичний відділ на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PNC. Останнє оновлення: 11/27/2025

Інженер-програміст
C1 $80.6K
C2 $91.8K
C3 $97.5K
C4 $146K

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер надійності сайту

Дейта-сайентист
C1 $87.5K
C2 $97.2K
C3 $124K
C4 $133K
Продакт-менеджер
C1 $81.3K
C2 $95.3K
C3 $101K
C4 $117K
C5 $149K

Бізнес-аналітик
C2 $86.2K
C3 $115K
Менеджер інженерів-програмістів
C4 $143K
C5 $182K
C6 $205K
Фінансовий аналітик
Median $105K
Проєкт-менеджер
Median $90.5K
Аналітик кібербезпеки
Median $75K
Дейта-аналітик
Median $105K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
Median $116K
Інвестиційний банкір
Median $144K
Продажі
Median $110K
Продакт-дизайнер
Median $123K
Бухгалтер
$66.7K
Адміністративний помічник
$70.4K
Розвиток бізнесу
$98.5K
Обслуговування клієнтів
$47.8K
Менеджер з дейта-сайенс
$186K
Кадрові ресурси
$206K
Юридичний відділ
$219K
Консультант з управління
$49.2K
Інженер-механік
$75.4K
Агент з нерухомості
$116K
Рекрутер
$79.6K
Архітектор рішень
$159K

Архітектор даних

Архітектор хмарної безпеки

Технічний програм-менеджер
$74.7K
ЮІкс-дослідник
$64.7K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PNC - це Юридичний відділ at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $218,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PNC складає $102,856.

Схожі компанії

  • Merrill Lynch
  • Raymond James
  • Ameriprise Financial
  • AIG
  • Truist
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

