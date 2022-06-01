Каталог компаній
PandaDoc
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

PandaDoc Зарплати

Зарплата PandaDoc варіюється від $26,928 загальної компенсації на рік для UX-дослідник на нижньому рівні до $150,750 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників PandaDoc. Останнє оновлення: 8/26/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $84K
Продажі
Median $111K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $98.8K

Адміністративний асистент
$42.7K
Аналітик даних
$151K
Дата-сайентист
$47.8K
Продукт-дизайнер
Median $51K
Менеджер з продуктового дизайну
$82.4K
Продукт-менеджер
$52.4K
Рекрутер
$55K
UX-дослідник
$26.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в PandaDoc - це Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в PandaDoc складає $54,978.

