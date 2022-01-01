Notion Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Notion варіюється від $53,499 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $531,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Notion. Останнє оновлення: 10/23/2025

Інженер-програміст
L1 $231K
L2 $334K
L3 $303K
L4 $532K

Full-Stack програмний інженер

Дата-сайентист
Median $186K
Продукт-дизайнер
Median $440K

Продукт-менеджер
Median $395K
Бухгалтер
$90.5K
Менеджер бізнес-операцій
$226K
Бізнес-аналітик
$196K
Go-To-Market Engineer
$289K
Управління персоналом
$70K
Маркетинг
$175K
Програмний менеджер
$187K
Рекрутер
$209K
Продажі
$53.5K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$128K
Загальна винагорода
$186K
UX-дослідник
$170K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Notion Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

10 years post-termination exercise window.

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Notion - це Інженер-програміст at the L4 level з річною загальною компенсацією $531,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Notion складає $196,000.

