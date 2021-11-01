Каталог компаній
Northern Trust Зарплати

Зарплата Northern Trust варіюється від $46,672 загальної компенсації на рік для IT-спеціаліст на нижньому рівні до $255,000 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Northern Trust. Останнє оновлення: 9/9/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $148K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Бізнес-аналітик
Median $78K
Продукт-менеджер
Median $110K

IT-спеціаліст
Median $46.7K
Архітектор рішень
Median $238K
Фінансовий аналітик
Median $123K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $255K
Бухгалтер
$107K
Адміністративний асистент
$63.7K
Обслуговування клієнтів
$79.6K
Аналітик даних
$81.4K
Дата-сайентист
$94.5K
Управління персоналом
$86.2K
Інвестиційний банкір
$86.2K
Продукт-дизайнер
$139K
Рекрутер
$131K
Аналітик з кібербезпеки
$109K
Технічний програмний менеджер
$240K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Northern Trust - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $255,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Northern Trust складає $108,206.

