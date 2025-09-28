Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Nielsen становить $243K за year для Senior Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $210K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Nielsen. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Manager
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Manager
$243K
$204K
$0
$39K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
