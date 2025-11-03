Каталог компаній
Mphasis
Mphasis Архітектор рішень Зарплати

Компенсація Архітектор рішень in United States у Mphasis становить $148K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $183K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mphasis. Останнє оновлення: 11/3/2025

Середня Компенсація за Рівень
Останні подання зарплат
Внести дані
Які кар'єрні рівні в Mphasis?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Архітектор рішень в Mphasis in United States складає річну загальну компенсацію $195,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mphasis для позиції Архітектор рішень in United States складає $150,000.

