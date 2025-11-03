Компенсація Інженер-програміст in India у Mphasis варіюється від ₹394K за year для L1 до ₹2.11M за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹1.46M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Mphasis. Останнє оновлення: 11/3/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L1
₹394K
₹394K
₹0
₹0
L2
₹579K
₹579K
₹0
₹0
L3
₹689K
₹686K
₹0
₹2.8K
L4
₹1.53M
₹1.51M
₹0
₹14.8K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
