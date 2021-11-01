monday.com Зарплати

Зарплата monday.com варіюється від $64,675 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $211,393 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників monday.com . Останнє оновлення: 9/16/2025