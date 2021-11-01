Каталог компаній
monday.com
monday.com Зарплати

Зарплата monday.com варіюється від $64,675 загальної компенсації на рік для Операції з обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $211,393 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників monday.com. Останнє оновлення: 9/16/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $146K
Senior Software Engineer $177K

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $145K
Обслуговування клієнтів
$86.6K

Операції з обслуговування клієнтів
$64.7K
Успіх клієнтів
$85.6K
Аналітик даних
$83.7K
Управління персоналом
$106K
Продукт-дизайнер
$90.2K
Проєктний менеджер
$136K
Інженер з продажів
$127K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$211K
Архітектор рішень
$118K
Загальна винагорода
$79.1K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У monday.com Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

The highest paying role reported at monday.com is Менеджер з розробки програмного забезпечення at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $211,393. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at monday.com is $111,996.

