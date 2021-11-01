Каталог компаній
Mollie
Mollie Зарплати

Зарплата Mollie варіюється від $57,450 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $149,235 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Mollie. Останнє оновлення: 9/15/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer 2 $93.5K
Senior Engineer $115K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $149K
Аналітик даних
$57.4K

Дата-сайентист
$92.7K
Маркетинг
$81K
Проєктний менеджер
$101K
Аналітик з кібербезпеки
$110K
Технічний програмний менеджер
$114K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Mollie - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $149,235. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Mollie складає $101,241.

