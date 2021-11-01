Каталог компаній
Minecraft
Minecraft Зарплати

Зарплата Minecraft варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $150,750 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minecraft. Останнє оновлення: 11/22/2025

Продажі
$151K
Інженер-програміст
$126K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Minecraft - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $150,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Minecraft складає $138,188.

Інші ресурси

