Minecraft Зарплати

Зарплата Minecraft варіюється від $125,625 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $150,750 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Minecraft . Останнє оновлення: 11/22/2025