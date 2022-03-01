Каталог компаній
Migo
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Migo Зарплати

Зарплата Migo варіюється від $35,999 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $53,205 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Migo. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Аналітик даних
$39.8K
Продукт-дизайнер
$36K
Продукт-менеджер
$53.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Інженер-програміст
Median $50.8K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

أعلى وظيفة أجراً في Migo هي Продукт-менеджер at the Common Range Average level بتعويض إجمالي سنوي قدره $53,205. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Migo هو $45,290.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Migo

Схожі компанії

  • Rappi
  • Traveloka
  • Syncron
  • Xendit
  • StarLeaf
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси