Migo Зарплати

Зарплата Migo варіюється від $35,999 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $53,205 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Migo . Останнє оновлення: 8/31/2025