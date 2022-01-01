Каталог компаній
Micro Focus
Micro Focus Зарплати

Зарплата Micro Focus варіюється від $13,046 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $229,140 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Micro Focus. Останнє оновлення: 8/31/2025

$160K

Інженер-програміст
Entry $13K
Intermediate $14.9K
Specialist $28.1K
Бізнес-аналітик
$126K
Дата-сайентист
$90.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Фінансовий аналітик
$151K
IT-спеціаліст
$193K
Продукт-дизайнер
$167K
Продукт-менеджер
$229K
Операції з доходами
$49.1K
Продажі
$42.1K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$123K
Архітектор рішень
$159K
Технічний програмний менеджер
$160K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Micro Focus - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $229,140. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Micro Focus складає $124,063.

Інші ресурси