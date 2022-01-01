Micro Focus Зарплати

Зарплата Micro Focus варіюється від $13,046 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $229,140 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Micro Focus . Останнє оновлення: 8/31/2025