Каталог компаній
Instacart
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Архітектор рішень

  • Всі зарплати Архітектор рішень

Instacart Архітектор рішень Зарплати

Компенсація Архітектор рішень in Canada у Instacart становить CA$251K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$188K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L4
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L5
CA$251K
CA$181K
CA$67.9K
CA$1.8K
L6
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

CA$226K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Архітектор рішень пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Data Architect

Cloud Security Architect

Поширені запитання

Najveći paket kompenzacije za Архітектор рішень poziciju u Instacart in Canada iznosi CA$377,548 godišnje ukupne kompenzacije. Ovo uključuje osnovnu platu kao i potencijalnu kompenzaciju u akcijama i bonuse.
Medijana godišnje ukupne kompenzacije u Instacart za Архітектор рішень poziciju in Canada je CA$199,248.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Instacart

Схожі компанії

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси