Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Instacart варіюється від $388K за year для Software Engineering Manager до $618K за year для Director. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $394K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineering Manager
$388K
$244K
$144K
$0
Senior Software Engineering Manager
$652K
$302K
$350K
$0
Director
$618K
$328K
$290K
$0
Senior Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
50%
РІК 1
50%
РІК 2
У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:
50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)
50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)