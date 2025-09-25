Каталог компаній
Instacart
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Операції з персоналом

  • Всі зарплати Операції з персоналом

Instacart Операції з персоналом Зарплати

Середня загальна компенсація Операції з персоналом у Instacart варіюється від $85.1K до $124K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

$97.7K - $111K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.1K$97.7K$111K$124K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Операції з персоналом заявок в Instacart щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Операції з персоналом пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Операції з персоналом در Instacart برابر کل دستمزد سالانه $123,900 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Instacart برای نقش Операції з персоналом برابر $85,050 است.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Instacart

Схожі компанії

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси