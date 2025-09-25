Каталог компаній
Instacart
Instacart Фінансовий аналітик Зарплати

Компенсація Фінансовий аналітик in United States у Instacart становить $210K за year для L5. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Instacart. Останнє оновлення: 9/25/2025

Середня загальна компенсація

$179K - $209K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$166K$179K$209K$232K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
Financial Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Financial Analyst 1
$210K
$165K
$45K
$0
L6
Senior Financial Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

50%

РІК 1

50%

РІК 2

Тип Акцій
RSU

У Instacart RSUs підлягають 2-річному графіку вестингу:

  • 50% передається у 1st-РІК (50.00% щорічно)

  • 50% передається у 2nd-РІК (12.50% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Instacart in United States складає річну загальну компенсацію $232,050. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Instacart для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $165,750.

Інші ресурси